Teliana fatura 13ª vitória seguida e fura quali em Marrakesh

Teliana Pereira segue em grande momento no circuito da WTA. Nesta segunda-feira, ela faturou sua 13ª vitória consecutiva e furou o qualifying do Torneio de Marrakesh. Com o triunfo sobre a polonesa Urszula Radwanska, com parciais de 6/3 e 6/2, a brasileira garantiu a vaga na chave principal da competição no Marrocos.

A tenista número 1 do Brasil chegou a Marrakesh embalada por dois títulos em sequência: o ITF de Medellín e o Torneio de Bogotá, ambos na Colômbia. Em Bogotá, o troféu marcou o fim do jejum de 27 anos sem títulos brasileiro no circuito da WTA. Com as vitórias nestas competições e os três triunfos no quali, Teliana aumentou sua série invicta para 13 jogos.

Diante de Urszula Radwanska, irmã mais nova de Agnieszka, a brasileira teve pouca dificuldade no set inicial. Impôs seu jogo desde os primeiros pontos e não teve o saque ameaçado. Na segunda parcial, a polonesa tentou ameaçar a rival, mas não foi longe. Teliana logo abriu 4/1 e não sofreu muito para fechar o jogo após 1h18min.

Sua adversária na chave principal ainda não está definida. Há cinco possíveis rivais, que aguardam tenistas do quali: a italiana Roberta Vinci, a estoniana Kaia Kanep, a porto-riquenha Monica Puig, a francesa Pauline Parmentier e a local Rita Atik.

Com os pontos somados no quali, Teliana já deve ganhar ao menos uma posição, subindo para 80ª, no próximo ranking, ainda que seja derrotada na primeira rodada da chave principal em Marrakech.