Teliana fica a 8 pontos do Top 100 do ranking da WTA A brasileira Teliana Pereira segue em ascensão no ranking da WTA, em busca de um posto entre as 100 melhores tenistas do mundo. Na atualização desta segunda-feira, ela alcançou a sua melhor posição na lista ao subir uma posição e agora está em 104ºlugar, com 660 pontos.