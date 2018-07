Teliana ganha vaga direta na chave principal de Bogotá

Tenista número 1 do Brasil, Teliana Pereira entrará direto na chave principal do Torneio de Bogotá, na Colômbia, na próxima semana. Ela dispensou a disputa do qualifying ao ser beneficiada por regra da WTA que exige uma vaga na chave para uma tenista Top 20. Como não houve inscrições para a posição, a brasileira herdou o lugar.

Teliana disputará a competição colombiana pela quarta vez na carreira. Seu melhor resultado foi a semifinal, em 2013. No ano passado, a atual número 162 do ranking da WTA não conseguiu passar da primeira partida.

Antes de viajar para Bogotá, cujo torneio tem início na segunda-feira, Teliana segue na disputa do ITF de Medellín, com premiação de US$ 50 mil. Na noite de sexta-feira, ela avançou à semifinal ao vencer a austríaca Patricia Mayer Achleitner por 6/1 e 7/5.