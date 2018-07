Teliana leva duplo 6/0 e perde em estreia no US Open em apenas 46 minutos

A brasileira Teliana Pereira sofreu nesta terça-feira uma de suas derrotas mais sofridas da carreira. A tenista número 1 do Brasil não resistiu à boa fase da espanhola Carla Suárez Navarro e terminou a partida de estreia no US Open sem vencer um game sequer. A atual número 12 do mundo fechou o jogo por 2 sets a 0, com duplo 6/0, em apenas 46 minutos.

Com uma atuação fulminante, Suárez Navarro não deu chances à brasileira. Foi superior em todos os fundamentos, principalmente no saque. A espanhol acertou 76% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, contra 24% de Teliana. Assim, a brasileira cedeu seis quebras de saque à adversária.

A partida foi tão rápida que registrou somente três bolas vencedoras, todas em favor de Suárez Navarro. E apenas dois erros não forçados, um para cada tenista. A espanhola terminou a partida com mais do que o triplo de pontos obtidos pela brasileira: 52 a 16.

Com o resultado, Teliana manteve a sina de nunca passar da estreia no US Open. Já a tenista da Espanha já pensa na segunda rodada, quando terá pela frente a vencedora do duelo entre a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, e a colombiana Mariana Duque Mariño.

Antes da queda de Teliana, três cabeças de chave confirmaram o favoritismo nesta terça. A australiana Samantha Stosur (16ª) superou a italiana Camila Giorgi por 7/5, 6/7 (4/7) e 6/1, enquanto a suíça Timea Bacsinszky (15ª) despachou russa Vitalia Diatchenko por duplo 6/1. A húngara Timea Babos (31ª) venceu a austríaca Barbara Haas por 5/7, 6/3 e 7/5.

Também venceram nesta terça a sueca Johanna Larsson, a japonesa Kurumi Nara, a alemã Annika Beck, a local Nicole Gibbs e a chinesa Shuai Zhang.