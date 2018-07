Teliana leva virada e é eliminada por Pennetta na 2ª rodada em Pequim A brasileira Teliana Pereira quase aprontou uma surpresa na segunda rodada do Torneio de Pequim. Nesta terça-feira, a número 52 do mundo fez jogo duro diante da atual campeã do US Open, mas acabou sendo batida pela italiana Flavia Pennetta, sétima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/4, em 1 hora e 58 minutos.