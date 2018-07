Teliana luta, mas cai na estreia para rival russa no US Open

Teliana Pereira lutou bastante nesta segunda-feira, mas, sem ritmo de jogo no piso duro, foi eliminada logo em sua estreia no US Open. A número 1 do Brasil e 54ª do ranking foi derrotada pela russa Ekaterina Makarova, 13ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Com o revés, Teliana continua sem vencer no Grand Slam norte-americano. Esta foi sua segunda participação na chave principal em Nova York. Antes, disputara o qualifying em 2013 e 2012, com derrotas logo na rodada de abertura.

No saldo geral da temporada, a brasileira conquistou apenas uma vitória em chave principal de Grand Slam, em Roland Garros. Lá também venceu três jogos no quali. Foi eliminada justamente por Makarova, na segunda rodada. No Aberto da Austrália, ela caiu na segunda partida do quali e, em Wimbledon, foi derrotada na rodada de abertura da chave principal.

Em Nova York, Teliana mostrou dificuldade em jogar na quadra dura. Ela não competia nesta superfície desde o Aberto da Austrália, em janeiro. De lá para cá, só competiu no saibro e na grama. Nesta segunda, a brasileira só ofereceu resistência à rival no segundo set. No primeiro, desperdiçou duas chances de quebra, enquanto a russa converteu dois break points e abriu vantagem para fechar a parcial com certa tranquilidade.

Na sequência, Teliana chegou a liderar o placar por duas vezes, a partir de duas quebras de saque. Mas Makarova, ex-número oito do mundo, reagiu e virou o marcador. Embalada, obteve nova quebra e confirmou o favoritismo, após 1h12min de confronto. Na segunda rodada, a tenista da Rússia vai enfrentar a vencedora do duelo entre a americana Lauren Davis e a britânica Heather Watson.

A chave feminina também contou neste primeiro dia de disputas em Nova York com a estreia de Agnieszka Radwanska. A experiente polonesa bateu a checa Katerina Siniakova por 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, a tenista da Polônia poderá cruzar com a irmã Urszula, caso ela vença a também polonesa Magda Linette nesta primeira rodada. Avançaram também nesta segunda-feira a colombiana Mariana Duque-Marino, a estoniana Anett Kontaveit, a sérvia Bojana Jovanovski e a local Jessica Pegula.