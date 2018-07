Teliana para em Errani na estreia no Rio Open; Bia Haddad avança

Tenista número 1 do Brasil, Teliana Pereira ofereceu pouca resistência à italiana Sara Errani, cabeça de chave número 1 da chave feminina do Rio Open, em sua estreia na competição, nesta terça-feira. Ela esteve longe de desbancar o favoritismo da adversária, que venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em uma hora e 20 minutos de partida.

Com o triunfo obtido no Jockey Club Brasileiro, palco do maior torneio de tênis do País na atualidade, Errani se credenciou para enfrentar na próxima fase a espanhola Lourdez Domínguez Lino, que na última segunda-feira estreou arrasando a paraguaia Montserrat Gonzalez por duplo 6/2.

Eliminada, Teliana até chegou a quebrar o saque da italiana nas duas chances que teve na partida, mas ela viu a sua adversária aproveitar cinco de nove break points para encaminhar a sua vitória em sets diretos no saibro carioca.