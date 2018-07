Teliana perde de favorita e cai nas oitavas em Bucareste Depois de superar uma "maratona" na estreia, Teliana Pereira não resistiu à local Monica Niculescu, terceira cabeça de chave, e foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Bucareste, na Romênia. A número 1 do Brasil perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.