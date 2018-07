Teliana perde de Halep e cai na estreia em Wimbledon

Teliana Pereira não resistiu à boa fase da romena Simona Halep e foi eliminada em Wimbledon logo em sua primeira partida na chave principal do Grand Slam britânico, nesta terça-feira. Atual número três do mundo, Halep venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2, em 65 minutos de partida.

Jogando na famosa Quadra Central de Wimbledon, Teliana não conseguiu suportar a pressão da rival, que é considerada uma das revelações da temporada passada e foi vice-campeã em Roland Garros. Halep exibiu bom arsenal contra a brasileira, variou bem as jogadas e dificultou a partida para uma adversária que não está acostumada a jogar sobre a grama.

Teliana também contribuiu para a vitória tranquila da romena. Ela cometeu 24 erros não forçados, contra apenas nove da rival, que soube tirar vantagem e faturou duas quebras de saque em cada set. A número 1 do Brasil só conseguiu impor maior resistência no final do segundo set, quando salvou dois match points.

Na sequência, Halep vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko, que avançou à segunda rodada ao derrotar a alemã Dinah Pfizenmaier por 2 a 0.

Apesar da queda precoce, Teliana encerrou um jejum brasileiro na chave feminina de Wimbledon. O País não tinha uma representante na chave principal desde 1990, com Andrea Vieira.