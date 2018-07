Teliana perde e Brasil sai atrás da Suíça na Fed Cup

Número 92 do mundo, Teliana tinha o favoritismo diante de Bacsinszky, 162.ª do ranking, e até começou melhor. A brasileira chegou a abrir 3 a 1 no primeiro set, mas então passou a errar muito e permitiu a reação da adversária, que ganhou confiança e acabou saindo em vantagem.

No segundo set, Teliana seguiu tendo dificuldades e, atrás no placar, sentiu a pressão. Ela não confirmou seu serviço uma vez sequer na parcial - em todo o jogo confirmou apenas uma vez, no primeiro game - e viu a adversária crescer. Mesmo sem um tênis muito inspirado, Bacsinszky não teve maiores dificuldades para fechar.

Ainda neste sábado, o Brasil terá a chance de empatar o duelo com Paula Gonçalves, mas não será fácil. A número 289 do ranking terá pela frente Belinda Bencic, 91.ª do mundo. O confronto melhor de 5 será decidido neste domingo. Quem vencer, vai disputar o Grupo Mundial II. Se perder, o time brasileiro volta para o Zonal Americano.