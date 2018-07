Teliana perde e é eliminada na semifinal no Torneio de Bogotá

BOGOTÁ - Após acumular sequência inédita de vitórias em Bogotá, Teliana Pereira se despediu do torneio colombiano neste sábado ao ser derrotado na semifinal pela argentina Paula Ormaechea por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Sem repetir a mesma performance das partidas anteriores, a número 1 do Brasil cometeu seguidos erros não forçados e, mesmo impondo resistência, acabou sendo eliminada da competição. Teliana chegou a salvar quatro match points antes de ceder a vitória, em 1h34min.

A derrota, porém, não mancha a grande campanha da brasileira no torneio. Teliana nunca havia vencido três partidas seguidas em uma competição de nível WTA. Foi somente na semana passada que ela venceu seus primeiros jogos no circuito da WTA, em Cali, também na Colômbia.

A campanha também marcou o fim de um jejum de bons resultados de brasileiras em competições profissionais. O Brasil não contava com uma tenista em uma semifinal deste nível há duas décadas.

Depois do feito, Teliana voltará a jogar no Brasil na próxima semana. Por conta do bom resultado em Bogotá, ela entrará direto na chave principal do Torneio de Florianópolis, também de nível WTA. Sua adversária na estreia será a alemã Tatjana Malek, atual número 108 do mundo.

As vitórias na Colômbia também vão render uma boa ascensão no ranking da WTA. Com sua melhor posição da carreira até agora, em 156ª, a número 1 do Brasil deve ganhar cerca de 20 colocações, aproximando-se do Top 100. A subida é decisiva para entrada direta na chave principal de Roland Garros, em maio.