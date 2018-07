Teliana perde e jejum em Grand Slam atinge 20 anos

NOVA YORK - Não será em 2013 que o Brasil encerrará um hiato de 20 anos sem ver uma tenista jogar a chave principal de um Grand Slam no tênis. Nesta terça-feira, a última esperança chegou ao fim com a eliminação de Teliana Pereira no qualifying do US Open, quarto e último Grand Slam deste ano.

Teliana deu adeus ao sonho de jogar no piso rápido norte-americano ao ser derrotada pela atleta da casa Victoria Duval em dois sets, parciais de 6/1 e 6/3, ainda pela primeira rodada do qualifying. Ajudou na derrota o alto número de duplas faltas da brasileira: foram seis apenas no primeiro set.

Atualmente número 105 do ranking mundial, Teliana entrou no quali do US Open como favorita a ficar com uma das 16 vagas em jogo. Quarta cabeça de chave, ela tinha um caminho privilegiado por um lugar na disputa principal, enfrentando só adversárias de menor calibre.

A última brasileira a disputar a chave principal de um Grand Slam foi Andrea Vieira, no US Open de 1993, há exatos vinte anos. O jejum quase foi quebrado no Roland Garros desta temporada, quando Teliana foi eliminada na última partida do quali.