Teliana perde na estreia em Bastad e acumula 18 derotas em 23 jogos no ano

A brasileira Teliana Pereira está longe de brilhar na temporada 2016 do tênis. Nesta terça-feira, a número 95 do mundo sofreu mais uma eliminação precoce, dessa vez no seu primeiro compromisso no Torneio de Bastad, ao perder para a checa Lucie Hradecka, apenas a 166ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1 hora e 3 minutos.

Com a queda logo na primeira rodada da competição sueca, Teliana passa a acumular 18 derrotas em 23 jogos disputados na atual temporada no circuito mundial do tênis, ainda sem conseguir dois triunfos consecutivos em 2016.

Já Hradecka avançou às oitavas de final em Bastad e agora vai enfrentar exatamente a tenista que venceu Teliana na semana passada, no Torneio de Bucareste, a alemã Laura Siegemund, a número 40 do mundo, que superou a ucraniana Kateryna Kozlova (96ª) por 6/1 e 6/2.

Nesta terça, Teliana pouco ameaçou Hradecka, que não teve sequer um break point em toda a partida. Já a tenista checa conseguiu duas quebras de saque em cada parcial para definir o seu fácil triunfo na estreia na chave principal - ela "furou" o qualifying em Bastad.

Também nesta terça na Suécia, a italiana Sara Errani, a número 25 do mundo, estreou com vitória sobre a turca Cagla Buyukakcay (67ª) por 6/2 e 6/3. Outras duas cabeças de chave também entraram em quadra nesta terça-feira e tiveram resultados distintos. A alemã (37ª) Annika Beck aplicou um duplo 7/5 na romena Sorana Cirstea (88ª), enquanto a casaque Yaroslava Shveova (48ª) abandonou o seu duelo com a alemã Mona Barthel (79ª) quando perdeu por 4/6, 6/3 e 3/0, que agora vai encarar a italiana Karin Knapp.

Além disso, as espanholas Lara Arruabarrena Vecino e Sara Sorribes também triunfaram na estreia no Torneio de Bastad, disputado em quadras de saibro.