Teliana perde para montenegrina em Tianjin e encerra temporada A brasileira Teliana Pereira não conseguiu confirmar a condição de cabeça de chave do Torneio de Tianjin, na China, e foi eliminada por uma tenista pior ranqueada. Nesta quinta-feira, pelas oitavas de final, a número 46 do mundo perdeu para a montenegrina Danka Kovinic, 75ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/1, em 1 hora e 55 minutos.