Teliana Pereira abandona estreia em torneio na Suécia

Não durou mais do que 26 minutos a participação de Teliana Pereira no Torneio de Bastad, na Suécia. Nesta terça-feira, a brasileira abandonou a chave principal da competição, realizada em quadras de saibro, quando perdia por 3/1 o primeiro set da partida contra a casaque Yulia Putintseva, 204ª colocada no ranking da WTA.

Até então, o duelo, pela primeira rodada do torneio, estava sendo marcado pelas várias quebras de serviço. Teliana perdeu o seu saque nas duas vezes em que serviu, enquanto a oponente, que precisou superar o qualifying para disputar a chave principal do Torneio de Bastad, teve o seu serviço quebrado uma vez.

O duelo desta terça-feira era o segundo entre Teliana e Putintseva. E a brasileira havia entrado em quadra em vantagem no retrospecto geral, pois derrotou a casaque neste ano durante o Torneio de Indian Wells.

O abandono de Teliana acontece logo após a brasileira ter uma boa semana no circuito. Afinal, no último sábado, a brasileira foi vice-campeã do Torneio de Biarritz, evento francês que faz parte do calendário da Federação Internacional de Tênis.

A boa campanha a levou a 88ª colocação no ranking, atualizado na última segunda-feira, e assegurou a sua presença no US Open, em Nova York, o último Grand Slam da temporada, que começará a ser disputado no dia 25 de agosto.

Classificada para a segunda rodada, Putintseva, de 19 anos, já conhece a sua próxima adversária em Bastad. A casaque vai enfrentar a alemã Dinah Pfizenmaier, 134ª colocada no ranking, que derrotou a eslovena Polona Hercog, número 58 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).