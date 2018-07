Teliana Pereira abre confronto da Fed Cup contra Timea Bacsinszky

CATANDUVA - Atual número 1 do Brasil, Teliana Pereira terá a responsabilidade de abrir o confronto com a Suíça, neste fim de semana, pelos playoffs do Grupo Mundial II. A definição aconteceu nesta sexta-feira, no Clube de Tênis de Catanduva, que cederá seu saibro para o duelo, no interior de São Paulo.

O confronto terá início às 13 horas deste sábado. Teliana vai enfrentar Timea Bacsinszky e é a favorita para a partida, por jogar em casa e por levar vantagem no confronto. Venceu dois dos três duelos disputados contra a suíça.

Na sequência, Paula Gonçalves representará o Brasil contra a jovem Belinda Bencic. Apesar dos 17 anos, a tenista será a número 1 da Suíça em solo brasileiro. Ela compensa a pouca experiência no profissional com conquistas no juvenil. Ano passado, foi campeã em Roland Garros e Wimbledon. Paula e Bencic se enfrentaram apenas uma vez, em 2013, com vitória da europeia.

No domingo, os confrontos de simples vão ser invertidos. Teliana vai encarar Bencic e Paula duelará com Bacsinszky. Se houver empate na série melhor-de-cinco jogos, as duas equipes farão mais um jogo, de duplas, no mesmo dia. Teliana e Paula jogarão juntas para enfrentar Viktorija Golubic e Amra Sadikovic.