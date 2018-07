Teliana Pereira abre temporada no qualifying do Torneio de Brisbane

BRSIBANE - Teliana Pereira vai iniciar a temporada 2014 antes mesmo de 2013 acabar. A tenista número 1 do Brasil vai entrar em quadra nesta sexta-feira para disputar o qualifying do Torneio de Brisbane, uma das competições preparatórias para o Aberto da Austrália, em janeiro.

Atual número 97 do mundo, Teliana estreará em Brisbane, também na Austrália, contra a norte-americana Madison Brengle, 150ª colocada do ranking. Se avançar à segunda rodada do quali, a brasileira terá pela frente a vencedora do duelo entre a local Jarmila Gajdosova, que já jogou duplas com Thomaz Bellucci e Bruno Soares, e a croata Mirjana Lucic-Baroni.

Depois de exibir grande evolução neste ano, Teliana abre a temporada 2014 sonhando com voos mais altos. O Aberto da Austrália será seu primeiro Grand Slam da carreira, após "bater na trave" diversas vezes nos últimos anos. A brasileira está garantida na chave principal do torneio em razão de sua colocação no ranking.