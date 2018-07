Teliana Pereira admite alívio após vitória em estreia no Rio Open

RIO - Teliana Pereira demonstrou alívio após a sua estreia no Rio Open, torneio da série WTA International que estreia nesta semana no circuito profissional. A brasileira derrotou a romena Alexandra Cadantu por 2 sets a 0, mas revelou que, além de uma adversária melhor colocada no ranking da WTA, teve que superar também o nervosismo.

"Não é fácil para mim, que não estou acostumada a jogar no Brasil. É um pouquinho de pressão porque a gente quer mostrar serviço", apontou Teliana Pereira. "Mas a torcida esteve incrível o tempo inteiro, sempre me apoiando, então eu fiquei muito feliz", prosseguiu, destacando o público presente na quadra central do Jockey Club Brasileiro, no Rio.

A brasileira também comentou as dificuldades enfrentadas no segundo set do jogo, quando chegou a estar perdendo por 3 a 1. "É tenso, estava tudo sob controle, ganhei o primeiro set e abri (o segundo). Mas aí depois ela voltou, eu comecei a errar demais, comecei a querer ganhar os pontos rápido", admitiu, dizendo ainda que conseguiu "voltar para a partida" quando a adversária estava melhor.