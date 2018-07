Teliana Pereira atinge melhor ranking da carreira no WTA

Na atualização desta segunda foram computados os 50 pontos do título que ela conquistou no ITF (equivalente feminino do challenger) de Buenos Aires. Só daqui uma semana é que será computado o ITF de Assunção (Paraguai), do qual ela foi semifinalista.

Teliana, que chegou a ficar um ano afastada do tênis, entre 2009 e 2010, agora vive a melhor fase da carreira. Ela abriu 2012 no 337.º do ranking e já ganhou 173 posições na temporada. No primeiro semestre, em torneios de nível ITF, foi finalista em Caracas (Venezuela) e Maribor (Eslovênia) e campeã em Rosário (Argentina), entrando no top200.

Mas foi a partir de setembro que ela viveu seu auge no ano, no saibro. Ela foi vice-campeã em Mont-de-Marsan (França), e, em outubro, campeã em Sevilha (Espanha) e Buenos Aires. Confirmando ser a melhor brasileira do momento, na Argentina ela atropelou Ana Clara Duarte (duplo 6/1) e Maria Fernanda Alves (6/3 e 6/1).

Teliana é a única brasileira entre as 300 melhores do mundo. Roxane Vaisemberg aparece no 337.º lugar e Maria Fernanda Alves em 389.º. A revelação Bia Maia, de 16 anos, 13.ª melhor brasileira, no número 592 do ranking mundial.

Entre as melhores do mundo, nenhuma mudança na atualização desta segunda-feira do ranking mundial, uma vez que não foram jogados torneios de primeiro nível na semana passada. A bielo-russa Victoria Azarenka segue como melhor do mundo, com 10.595 pontos, 550 a mais do que a russa Maria Sharapova.

Confira as primeiras colocadas do ranking:

1ª - Victoria Azarenka, Bielo-Rússia, 10.595 pontos

2ª - Maria Sharapova, Rússia, 10.045

3ª - Serena Williams, EUA, 9.400

4ª - Agnieszka Radwanska, Polônia, 7.425

5ª - Angelique Kerber, Alemanha, 5.550

6ª - Sara Errani, Itália, 5.100

7ª - Na Li, China, 5.095

8ª - Petra Kvitova, República Checa, 5.085

9ª - Samantha Stosur, Austrália, 4.135

10ª - Caroline Wozniacki, Dinamarca, 3.765

11ª - Marion Bartoli, França, 3.740

12ª - Nadia Petrova, Rússia, 3.040

13ª - Ana Ivanovic, Sérvia, 2.900

14ª - Maria Kirilenko, Rússia, 2.540

15ª - Dominika Cibulkova, Eslováquia, 2.495

16ª - Roberta Vinci, Itália, 2.475

17ª - Lucie Safarova, República Checa, 2.125

18ª - Julia Goerges, Alemanha, 1.965

19ª - Kaia Kanepi, Estônia, 1.929

20ª - Ekaterina Makarova, Rússia, 1.841

164ª - Teliana Pereira, Brasil, 413

337ª - Roxane Vaisemberg, Brasil, 132