Teliana Pereira cai diante de japonesa na estreia em Indian Wells Teliana Pereira decepcionou ao ser eliminada já em sua estreia no Torneio de Indian Wells, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do País e atual 50ª do ranking mundial não conseguiu justificar o seu teórico favoritismo diante da japonesa Kurumi Nara, 89ª colocada da WTA. Pior do que isso, ela foi arrasada pela adversária, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 68 minutos.