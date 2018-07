Teliana Pereira cai na WTA e se complica para ir a Grand Slam

Depois de subir uma posição na semana passada, Teliana Pereira perdeu duas nesta segunda-feira no ranking da WTA, que acaba de ser atualizado e voltou a gerar preocupação para a tenista número 1 do Brasil. Agora na 107ª colocação da listagem, ela viu sua chance de entrar direto na chave principal do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2015, se complicar um pouco mais.

O importante torneio australiano, que será disputado em janeiro, assegura 108 vagas por meio do ranking mundial, mas há a possibilidade de algumas tenistas entrarem direto na chave principal por meio do ranking protegido, assim como a brasileira ainda corre o risco de perde novos postos na listagem da WTA até o final deste ano.

Caso não entre direto na chave principal, Teliana terá de jogar o qualifying para ingressar no próximo Aberto da Austrália, sendo que ela não precisou disputar esta fase prévia dos quatro torneios de Grand Slam realizados nesta temporada, entre eles, logicamente, o que acontece em Melbourne no início do ano. Eliminada na estreia na Austrália, no US Open e em Wimbledon, ela ao menos conseguiu avançar à segunda rodada de Roland Garros em 2014.

Como não poderia ser diferente, pois o circuito principal feminino já está encerrado desde o fim de outubro, o ranking da WTA não trouxe novidades em seu Top 20. A norte-americana Serena Williams, campeã do Masters da entidade, no último dia 26, ocupa a liderança, posto que assegurou até o final do ano, com 8.485 pontos, contra 7.050 da russa Maria Sharapova, a segunda colocada.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 8.485 pontos

2) Maria Sharapova (RUS), 7.050

3) Simona Halep (ROM), 6.292

4) Petra Kvitova (RCH), 5.966

5) Ana Ivanovic (SER), 4.820

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.810

7) Eugenie Bouchard (CAN), 4.715

8) Caroline Wozniacki (DIN), 4.625

9) Angelique Kerber (ALE), 3.480

10) Dominika Cibulkova (ESQ), 3.052

11) Ekaterina Makarova (RUS), 2.970

12) Flavia Pennetta (ITA), 2.861

13) Andrea Petkovic (ALE), 2.780

14) Sara Errani (ITA), 2.775

15) Jelena Jankovic (SER), 2.675

16) Lucie Safarova (RCH), 2.615

17) Carla Suarez Navarro (ESP), 2.415

18) Venus Williams (EUA), 2.270

19) Alize Cornet (FRA), 2.255

20) Garbiñe Muguruza (ESP), 2.043

107) Teliana Pereira (BRA), 542