Teliana Pereira cai para norte-americana em estreia na França

ESTRASBURGO - A brasileira Teliana Pereira não passou da primeira rodada do Torneio de Estrasburgo de Tênis, na França. Nesta segunda-feira, a número 95 do mundo não resistiu ao favoritismo da cabeça de chave número 8, Alison Riske, e foi eliminada. A norte-americana não teve maiores dificuldades para vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Riske contou com a ineficiência de Teliana no saque para vencer. A brasileira venceu apenas 44% dos pontos em que acertou o primeiro serviço e não encaixou nenhum ace. A norte-americana aproveitou para conseguir seis quebras e, mesmo tendo cedido três, conseguiu a vantagem suficiente para vencer.

Alison Riske já sabe qual será sua adversária na segunda rodada do torneio francês. Ela fará um duelo de norte-americanas com Madison Keys, que também estreou com vitória nesta segunda. A número 44 do mundo passou pela espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

Nas outras partidas do dia, destaque para a derrota da cabeça de chave número 3, a belga Kirsten Flipkens, que foi surpreendida pela casaque Zarina Diyas. A número 96 do mundo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3.

Ainda nesta segunda-feira, a russa Elena Vesnina, quinta favorita da chave, derrotou Casey Dellacqua. As outras classificadas deste primeiro dia foram Ajla Tomljanovic, Claire Feuerstein e Vania King.