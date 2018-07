Teliana Pereira começa bem em sua estreia no classificatório de Brisbane

BRISBANE - Teliana Pereira abriu a temporada 2014 com vitória nesta sexta-feira. A número 1 do Brasil passou pela primeira rodada do qualifying do Torneio de Brisbane, na Austrália, ao derrotar a norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (14/12) e 6/0. Com o triunfo, Teliana ficou mais perto da chave principal da competição, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2014, disputado a partir do dia 13 de janeiro.

Na segunda rodada da fase classificatória, Teliana Pareira terá pela frente a australiana Jarmila Gajdosova. A tenista da casa, que já jogou duplas com Thomaz Bellucci e Bruno Soares, avançou na competição ao eliminar a croata Mirjana Lucic por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.

O Torneio de Brisbane é o primeiro da WTA no calendário de 2014, com início previsto da chave principal no dia 29 deste mês ainda.