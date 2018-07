Teliana Pereira confirma favoritismo e vai à semifinal na Copa 350 Anos

COSTA DO SAUÍPE - A tenista Teliana Pereira será uma das representantes do País nas semifinais da Copa 350 Anos Correios. A pernambucana venceu a terceira partida sem encontrar dificuldades e confirmou seu favoritismo diante de Eduarda Piai com a vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. A número 1 do Brasil agora vai encarar a paraguaia Montserrat Gonzalez nesta sexta-feira, a partir das 12h (de Brasília), nas quadras de saibro do complexo da Costa do Sauípe, no litoral norte baiano.

Em outro duelo de brasileiras, Gabriela Cé levou a melhor contra a paulista Laura Pigossi e venceu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1. A gaúcha manteve o embalo das últimas semanas para jogar mais uma semifinal. "Os últimos dois ou três meses têm sido muito positivos para mim. Tenho conseguido jogar muito bem, acho que melhorei bastante em todos os aspectos. A vitória de hoje (quinta) foi bem importante, as condições estavam difíceis, saí de bastante situações adversas", afirmou. Cé vai reencontrar a argentina Catalina Pella na semifinal e promete revanche na Bahia. "Perdi para ela na semana passada, mas vamos lá", disse. Pella garantiu vaga nas semifinais ao vencer a brasileira Paula Gonçalves por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

DUPLAS

A dupla formada por Paula Gonçalves e Laura Pigossi venceu a parceria da portuguesa Barbara Luz e da brasileira Giovanna Tomita com parciais de 6/4 e 6/2 e se classificou para a decisão. A outra vaga na final ficou com a paraguaia Montserrat Gonzalez e a argentina Carolina Zeballos, que venceram Gabriela Cé e Eduarda Piai com 7/6(3) e 6/3.

Confira abaixo a programação da Copa 350 Anos Correios nesta sexta-feira:

Quadra 4 - 11h (12h de Brasília)

Teliana Pereira (BRA) [1] x Montserrat Gonzalez (PAR) [4]

Não antes das 12h30

Gabriela Ce (BRA) [6] x Catalina Pella (ARG) [5]

Não antes das 15h30

Paula Gonçalves/Laura Pigossi (BRA) [1] x Montserrat Gonzalez (PAR)/Carolina Zeballos (ARG) [3]