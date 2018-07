Teliana Pereira conquista maior título da carreira na Colômbia

Teliana Pereira faturou o título mais importante da sua carreira, neste domingo, ao se sagrar campeã do Challenger de Medellín, na Colômbia. Ela garantiu a taça ao vencer a paraguaia Veronica Cepede Royg por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1, na decisão da competição que faz parte do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Esse foi o 22º troféu de simples da tenista número 1 do Brasil em torneios da ITF, sendo este o primeiro com premiação de US$ 50 mil (mais hospedagem), o que equivale a um total de US% 75 mil. Até esta conquista, ela nunca havia faturado um torneio com premiação superior a US$ 25 mil.

Esse título também fará Teliana somar 100 pontos no ranking da WTA, no qual hoje ocupa a 162ª posição. "Estou muito feliz com o maior título da minha carreira. Joguei muito bem durante toda a semana. A confiança foi crescendo a cada jogo e eu senti que era o meu momento", ressaltou Teliana. "Só tenho a agradecer a todo mundo que sempre me apoiou", completou a pernambucana, que não conquistava um título desde que venceu o Challenger de Sevilha, em 2013.

Campeã em Medellín, Teliana agora irá disputar o Torneio de Bogotá, que faz parte do circuito da WTA e distribui US$ 250 mil. "É muito bom começar essa gira de torneios no saibro com um título. Agora vou ainda mais confiante para Bogotá", disse a tenista, que estreará na competição na terça-feira, diante da italiana Francesca Schiavone, hoje na 69ª colocada do ranking mundial.

CHARLESTON

Dois torneios do circuito da WTA conheceram suas campeãs neste domingo. Em um deles, a alemã Angelique Kerber ficou com o título do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, ao superar a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5.

A decisão foi bastante disputada e durou duas horas e 15 minutos, nos quais Kerber aproveitou cinco de 16 chances de quebrar o saque de Keys, que converteu apenas três de dez break points. Assim, Kerber faturou o seu quarto título no circuito da WTA e o primeiro desde quando se sagrou campeã do Torneio de Linz, na Áustria.

KATOWICE

Já o título do Torneio de Katowice, na Polônia, ficou com a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que na decisão da competição superou a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Foi o primeiro título da atual 67ª colocada do ranking no circuito da WTA.

Já Giorgi acabou fracassando na condição de terceira cabeça de chave depois de ter surpreendido nas semifinais a principal favorita ao título, a polonesa Agnieszka Radwanska, atual nona colocada do ranking mundial.