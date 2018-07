Teliana Pereira dá azar e pega Simona Halep na estreia de Wimbledon

Teliana Pereira deu azar no sorteio da chave de simples feminina de Wimbledon, realizado nesta sexta-feira, em Londres. A tenista brasileira terá de enfrentar a romena Simona Halep, atual terceira colocada do ranking mundial, já em sua estreia no Grand Slam inglês.

Estreante na chave principal de Wimbledon, Teliana irá encarar pela primeira vez em sua carreira uma jogadora do Top 10 da WTA, sendo que nunca enfrentou Halep no circuito profissional.

Caso consiga surpreender a romena, terceira cabeça de chave da competição, a atual 91ª colocada do ranking mundial terá pela frente na segunda rodada a vencedora da partida entre a alemã Dinah Pfizenmaier e a ucraniana Lesia Tsuranko. Já para um possível confronto pela terceira fase do torneio, a rival mais provável de Teliana seria a romena Sorana Cirstea, 29ª pré-classificada.

Já no grupo das principais favoritas ao título, destaque para o possível confronto entre Serena Williams e Maria Sharapova já nas quartas de final. Atual líder do ranking mundial, a tenista dos Estados Unidos irá estrear em Wimbledon contra Anna Tatishvili, que nasceu na Geórgia e se naturalizou norte-americana. Já a russa, atual campeã de Roland Garros, começará sua campanha contra a britânica Samantha Murray, que ganhou convite para atuar no mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama.

Neste caminho até as quartas, Serena tem a canadense Eugenie Bouchard e a alemã Andrea Petkovic como maiores favoritas a encará-la nas oitavas de final. Já Sharapova vislumbra a alemã Angelique Kerber e a belga Kirsten Flipkens como maiores nomes na luta por um provável confronto com a russa na mesma fase.

Do outro lado da chave, a chinesa Na Li, segunda pré-classificada, estreará em Wimbledon contra a polonesa Paula Kania, que veio do qualifying do Grand Slam. Pelo desenho da chave, a tenista oriental tem como mais prováveis rivais em um eventual duelo de oitavas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki ou a australiana Samantha Stosur. Já nas quartas de final, a favorita a travar um duelo com a chinesa é a checa Petra Kvitova, campeã em 2011 e sexta pré-classificada.

No outro quadrante deste lado da chave, a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta na lista das favoritas, irá estrear contra a romena Andreea Mitu e tem em sua rota as russas Ekaterina Makarova e Svetlana Kuznetsova como prováveis adversárias.

A bielo-russa Victoria Azarenka, oitava cabeça de chave, poderia encarar Radwanska em um possível duelo das quartas de final. A estreia de Azarenka será diante da croata Mirjana Lucic. E no seu caminho aparece a espanhola Garbine Muguruza como maior candidata para um confronto na terceira rodada, enquanto a eslovaca Dominica Cibulkova desponta como favorita a um duelo diante da bielo-russa nas oitavas.