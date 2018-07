Teliana Pereira define calendário para início da temporada 2015

Tenista número 1 do Brasil, Teliana Pereira definiu como será o início do calendário 2015 no circuito profissional. Sua temporada começará antes mesmo do fim do ano, com a viagem para a Austrália.

Ela vai embarcar no domingo, dia 28, rumo à Oceania. Em solo australiano, vai disputar os Torneios de Brisbane e Sydney, em preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Nas duas primeiras competições, ela aguarda desistências para entrar na chave do qualifying. Em Melbourne, que receberá o Grand Slam, ela espera por apenas uma baixa para entrar direto na chave principal, como fizera neste ano.

Na sequência, Teliana vai integrar a equipe brasileira na Fed Cup. O time nacional vai enfrentar o México no Zonal Americano, fora de casa, na primeira semana de fevereiro. Em seguida, ela disputará o Rio Open, entre os dias 16 e 23. "Vamo que vamo e que 2015 seja ainda melhor", afirmou a número 1 do País e 107º do ranking da WTA.