Teliana Pereira é eliminada e Copa 350 Anos tem final entre estrangeiras

COSTA DO SAUÍPE - Após três partidas arrasadoras, a tenista Teliana Pereira decepcionou na Copa 350 Anos Correios e foi eliminada pela paraguaia Montserrat Gonzalez. A pernambucana foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/3, em 2h30 de partida, e deu adeus à competição na Costa do Sauípe.

"Já tinha jogado na Venezuela e perdi a semifinal para a Laura (Pigossi) e aqui é a minha primeira final. Foi muito bom, estou muito contente com o resultado e joguei muito bem hoje. Estou confiante e pretendo jogar o meu melhor tênis, nada mais", disse Gonzalez.

A brasileira Gabriela Cé também deixou escapar a vaga na decisão deste sábado. A gaúcha venceu o primeiro set, mas cedeu o resultado para a argentina Catalina Pella e acabou derrotada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. "Já vinha buscando há muito tempo e aqui foi a primeira final que eu consegui chegar. E foi em um lugar lindo, em que pude fazer muitas coisas que em outros torneios não tenho a possibilidade e estou muito feliz", afirmou Pella.

Dessa forma, o título na Bahia ficará nas mãos de uma estrangeira. A partida deste sábado será a primeira final de ambas as tenistas em torneios ITF US$ 25.000 e também o primeiro encontro delas no circuito profissional.

MASCULINO

A chuva atrapalhou as semifinais do Brasil Masters Cup, que teve os jogos adiados e contará com rodada dupla neste sábado. Uma das partidas será entre Bruno Sant'Anna, que contou com a desistência de Thomaz Bellucci, e Fernando Romboli. O outro confronto será protagonizado por Guilherme Clezar e por Rogério Dutra Silva. As semifinais acontecerão simultaneamente às 10 horas locais (11h de Brasília) e a decisão será às 16 horas na Bahia (17h em Brasília).