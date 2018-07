Teliana Pereira é eliminada logo na estreia do US Open

Durou muito pouco a participação da tenista brasileira Teliana Pereira no US Open. Exatos 57 minutos. Foi esse o tempo que ela levou para ser derrotada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova em sua estreia no quarto e último torneio do Grand Slam na temporada, na noite desta terça-feira, em Nova York, nos Estados Unidos.

Principal nome do tênis feminino brasileiro, Teliana ocupa atualmente a 91ª posição no ranking. Mas deu azar no sorteio da chave do US Open, ao cair na estreia diante de Pavlyuchenkova, número 24 do mundo, para quem a brasileira perdeu também na primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, em Melbourne.

Na Austrália, a brasileira fez um jogo mais duro, ao perder por 7/6 (9/7) e 6/4. Dessa vez, porém, ela foi batida com facilidade pela russa, que ganhou também por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. A próxima adversária de Pavlyuchenkova já está definida: será a norte-americana Nicole Gibbs, número 136 do mundo.

Apesar da frustrante e rápida participação no US Open, Teliana teve o que comemorar nesta terça-feira, ao ser tornar apenas a segunda brasileira na história a disputar os quatro torneios do Grand Slam na mesma temporada (os outros são Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), ao lado da lendária Maria Esther Bueno.