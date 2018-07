Teliana Pereira é eliminada na estreia em Florianópolis Principal esperança do Brasil no Torneio de Florianópolis, Teliana Pereira não conseguiu ampliar a sua boa fase e foi eliminada logo na partida de estreia na competição na capital catarinense. Nesta terça-feira, a número 116 do mundo perdeu na primeira rodada para a alemã Tatjana Malek, que está em 105º lugar no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 22 minutos.