Teliana Pereira é vice de torneio francês e voltará ao Top 100

Atual tenista número 1 do Brasil, Teliana Pereira foi derrotada neste sábado na final do Torneio de Biarritz, evento francês que faz parte do calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). Ela caiu diante da estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Apesar do vice-campeonato, Teliana teve motivos para deixar a competição francesa feliz. A sua boa campanha garantirá o seu retorno ao Top 100 do ranking mundial, que será atualizado na próxima segunda-feira pela WTA, no qual hoje ela ocupa a 102ª colocação. Para completar, a pernambucana também deverá assegurar a sua classificação direta para o US Open, Grand Slam que será realizado entre 25 de agosto e 8 de setembro.

Essa também foi a primeira decisão disputada por Teliana nesta temporada, sendo que ela não alcançava uma semifinal desde fevereiro, quando brigou para avançar à decisão do Rio Open, torneio que faz parte do circuito da WTA.