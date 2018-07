Teliana Pereira estreia com vitória no qualificatório de Wimbledon

Atualizada às 17h45

LONDRES - Teliana Pereira estreou com vitória na chave do qualificatório de Wimbledon nesta terça-feira. A brasileira de 24 anos superou a local Amanda Carreras sem dificuldades, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou à segunda rodada.

Na sequência, Teliana terá como adversária a belga An-Sophie Mestach, que precisou de três sets para vencer na estreia. A tenista tem apenas 19 anos e ocupa o 184º lugar no ranking da WTA. Mestach foi campeã em simples e nas duplas da chave juvenil do Aberto da Austrália de 2011.

Na chave masculina, o Brasil perdeu nesta terça seu último representante no quali. Marcelo Demoliner não resistiu ao norte-americano Bobby Reynolds e foi eliminado em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (7/3) 7/6 (9/7). Demoliner havia sido o único dos seis brasileiros a passar da rodada de abertura do quali, na segunda.

Além de todas estas eliminações, o Brasil também não terá Thomaz Bellucci, que confirmou nesta terça-feira que não está recuperado de uma lesão abdominal sofrida no fim de abril. Rogério Dutra Silva é o único brasileiro na chave principal masculina de simples em Wimbledon.