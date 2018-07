Teliana Pereira fatura 1ª vitória no circuito da WTA

CALI - Número 1 do Brasil, a tenista Teliana Pereira faturou sua primeira vitória em torneios de nível WTA, na madrugada desta terça-feira. Ela superou a local Yuliana Lizarazo com facilidade, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0, em sua estreia no Torneio de Cali, na Colômbia.

Atual número 167 do ranking feminino, a tenista de 24 anos vai encarar nas oitavas de final a vencedora do confronto entre a alemã Tatjana Malek e a canadense Sharon Fichman. As duas se enfrentam ainda nesta terça-feira.

O Torneio de Cali conta ainda com a brasileira Maria Fernanda Alves. A catarinense entrou na competição por convite e deve fazer sua estreia somente nesta quarta-feira. Ela enfrentará a local Mariana Duque-Marino. Se vencer, poderá cruzar nas oitavas com Mandy Minella, de Luxemburgo, que é a principal favorita ao título.