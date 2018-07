Teliana Pereira ganha 40 posições e fica perto do Top 100

LONDRES - A boa campanha no Torneio de Bogotá, disputado na última semana, deixou Teliana Pereira próxima do Top 100 do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A melhor tenista brasileira na lista ocupa agora a 116ª colocação, com 573 pontos, após avançar até as semifinais na Colômbia.

Teliana participou do qualifying em Bogotá, se classificou para a chave principal, eliminou uma das cabeças de chave - a francesa Alize Cornet - e só parou nas semifinais, com a derrota para a argentina Paula Ormaechea. Assim, subiu 40 posições na lista e chega embalada para a disputa do Torneio de Florianópolis nesta semana.

Além da ascensão de Teliana, a atualização desta segunda do ranking da WTA teve uma mudança no Top 10. A checa Petra Kvitova alcançou a sétima colocação na lista ao vencer o Torneio de Dubai. Na decisão, ela derrotou a italiana Sara Errani, que caiu para o oitavo lugar com o vice-campeonato.

O ranking continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, com 10.365 pontos, apenas 40 a mais do que a bielo-russa Victoria Azarenka, que está em segundo lugar. Na última semana, ambas desistiram de participar do Torneio de Dubai por causa de lesões.

A russa Maria Sharapova permanece na terceira colocação, à frente da polonesa Agnieszka Radwanska, da chinesa Na Li e da alemã Angelique Kerber. A australiana Samantha Stosur continua em nono lugar no ranking da WTA e a dinamarquesa Caroline Wozniacki completa o Top 10 da lista.

Principal atração do Torneio de Florianópolis, a norte-americana Venus Williams subiu para a 20ª colocação, uma posição à frente da sérvia Jelena Jankovic, que ascendeu três após ser campeã do Torneio de Bogotá. Já a neozelandesa Marina Erakovic, que faturou o título do Torneio de Memphis, alcançou a 62ª posição.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª Serena Williams (EUA), 10.365 pontos

2.ª Victoria Azarenka (BLR), 10.325

3.ª Maria Sharapova (RUS), 9.715

4.ª Agnieszka Radwanska (POL), 7.505

5.ª Na Li (CHN), 6.130

6.ª Angelique Kerber (ALE), 5.400

7.ª Petra Kvitova (RCH), 4.980

8.ª Sara Errani (ITA), 4.915

9.ª Samantha Stosur (AUS), 3.835

10.ª Caroline Wozniacki (DIN), 3.570

11.ª Marion Bartoli (FRA), 3.265

12.ª Nadia Petrova (RUS), 3.050

13.ª Ana Ivanovic (SER), 2.836

14.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.695

15.ª Maria Kirilenko (RUS), 2.671

16.ª Roberta Vinci (ITA), 2.665

17.ª Sloane Stephens (EUA), 2.535

18.ª Lucie Safarova (RCH), 2.065

19.ª Ekaterina Makarova (RUS), 1.950

20.ª Venus Williams (EUA), 1.810

116.ª Teliana Pereira (BRA), 573