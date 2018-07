Teliana Pereira ganha e avança às quartas de final na Copa 350 Anos

COSTA DO SAUÍPE - Favoritas ao título na Costa do Sauípe, as tenistas Teliana Pereira, Paula Gonçalves e Laura Pigossi venceram sem perder sets nesta quarta-feira e garantiram vaga nas quartas de final na Copa 350 Anos. A pernambucana não teve problemas diante da taiwanesa Pei Chi Lee e ganhou com facilidade por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Na próxima fase, Teliana enfrenta a compatriota Eduarda Piai, que se classificou ao bater a portuguesa Ivone Alvaro em três sets diretos: 6/3, 3/6 e 6/1.

Outra tenista que se deu bem no saibro baiano foi Paula Gonçalves, que bateu a argentina Sofia Blanco também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A paulista conseguiu se recuperar depois de estar em desvantagem no primeiro set, assim como em sua partida de estreia. A sua próxima adversária será a argentina Catalina Pella. "Foram duas vitórias na superação. As condições aqui estão um pouco diferentes do que eu vinha jogando e treinando, então, é questão de se adaptar à condição que a gente está. O que importa foi a vitória, independente de estar em um bom dia ou um mal dia", afirmou.

Assim como as compatriotas, Laura Pigossi aplicou 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, sobre Gabriela Alves para se garantir nas quartas de final. Ela terá como adversária a gaúcha Gabriela Cé, que passou pela argentina Stephanie Petit com 6/4 e 6/3. "Consegui sair mandando no jogo, me impondo mais e atacando. Eu joguei muito bem hoje (quarta)", disse.

A outra partida das quartas de final será entre a paraguaia Montserrat Gonzalez e a portuguesa Barbara Luz. Gonzalez venceu a brasileira Maria Silva com parciais de 6/2 e 6/1, enquanto Barbara Luz superou Nathalia Rossi de virada com 4/6, 6/4 e 6/1.

Confira abaixo a programação desta quinta-feira:

Quadra 3 - 10h30

Catalina Pella (ARG) [5] x Paula Gonçalves (BRA) [2]

Quadra 4 - 10h30

Gabriela Ce (BRA) [6] x Laura Pigossi (BRA) [3]

Teliana Pereira (BRA) [1] x Eduarda Piai (BRA) [8]

Não antes das 16h

Montserrat Gonzalez (PAR)/Carolina Zeballos (ARG) [3] x Gabriela Ce/Eduarda Piai (BRA) [2]

Quadra 6 - 10h30

Montserrat Gonzalez (PAR) [4] x Barbara Luz (POR)

Não antes das 16h

Paula Gonçalves/Laura Pigossi (BRA) [1] x Barbara Luz (POR)/Giovanna Tomita (BRA)