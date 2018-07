Teliana Pereira ganha o 14º jogo seguido e vai às oitavas em Marrakesh

A impressionante sequência de vitórias de Teliana Pereira ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil estreou com vitória na chave principal do Torneio de Marrakesh, disputado em quadras de saibro, ao derrotar a estoniana Kaia Kanepi, 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 14 minutos.

Teliana, hoje a número 81 do mundo, chegou para jogar em Marrakesh embalada por dois títulos em sequência, ambos na Colômbia: o ITF de Medellín e o Torneio de Bogotá, conquista que marcou o fim do jejum de 27 anos sem títulos brasileiro no circuito da WTA. Já no Marrocos, ela precisou de três vitórias no qualifying para se garantir na chave principal. E agora triunfou na sua estreia na competição.

A 14ª vitória consecutiva classificou Teliana para as oitavas de final em Marrakesh. E agora ela terá pela frente a húngara Timea Babos, número 86 do mundo, que passou pela alemã Mona Barthel (39ª colocada no ranking e quinta cabeça de chave) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Além disso, a brasileira empatou em 1 a 1 o confronto direto com Kanepi.

Nesta terça, Teliana fez um duelo marcado pelo excesso de quebras de serviço - foram 10 em 17 games disputados. No primeiro set, a brasileiro conseguiu quatro seguidas, no terceiro, quinto, sétimo e nono games. Assim, triunfou por 6/3, ainda que tenha perdido o seu saque duas vezes, no quarto e oitavo games.

Teliana abriu 3/0 no segundo set, com uma quebra de saque, que acabou sendo devolvido por Kanepi no quinto game. Depois, porém, a brasileira foi soberana, ganhando três games seguidos, com dois break convertidos, um deles para fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

Cabeça de chave numero 1 do Torneio de Marrakesh, a espanhola Garbiñe Muguruza estreou com vitória sobre a russa Darya Kasatkina, apenas a 250ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. A oponente da número 20 do mundo nas oitavas de final será a francesa Kristina Mladenovic, número 59 do mundo, que passou pela neozelandesa Marina Erakovic (6/2, 3/6 e 6/3).

Também nesta terça, a italiana Flavia Pennetta (26º) derrotou a sérvia Bojana Jovanovski (6/2 e 6/3) e agora vai encarar a alemã Laura Siegemund (145º), que eliminou a francesa Pauline Parmentier (6/2 e 6/3).

A ucraniana Elina Svitolina (25ª) venceu a croata Donna Vekic com um duplo 6/2 e duelará nas oitavas de final a norte-americana Christina Mchale (64ª), que superou a eslovaca Daniela Hantuchova (6/4 e 6/2). A argentina Maria Irigoyen e a alemã Tatjana Maria também triunfaram nesta terça em Marrakesh.