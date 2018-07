Teliana Pereira ganha três colocações no ranking da WTA

A brasileira Teliana Pereira ganhou três posições no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil subiu do 90º para o 87º lugar após chegar à semifinal do ITF de Saint Malo, na França, semana passada. Entre as principais brasileiras do ranking, Teliana foi a única a ganhar posições na lista. Gabriela Cé sustentou a 237ª colocação, enquanto Laura Pigossi caiu quatro lugares, para 271º. Paula Gonçalves perdeu três postos e aparece agora em 281º.

Sem torneios de peso na semana passada, o ranking não sofreu mudanças no Top 10. Apenas duas trocas de posições movimentaram o Top 20. A russa Ekaterina Makarova subiu para o 14º lugar e desbancou a checa Lucie Safarova para o 15º posto.

A norte-americana Venus Williams ganhou uma colocação também e aparece agora em 18º lugar após ser surpreendida pela croata Mirjana Lucic-Baroni na final do Torneio de Quebec, no Canadá, no domingo. A espanhola Carla Suárez Navarro caiu para o 19º posto. Fora do Top 20, a alemã Sabine Lisicki galgou sete posições na lista após se sagrar campeã do Torneio de Hong Kong, no domingo. Ela deixou o 31º posto para ocupar agora o 24º.

CONFIRA A LISTA DAS 20 PRIMEIRAS NO RANKING:

1º - Serena Williams (EUA), 9.430 pontos

2º - Simona Halep (Romênia), 6.160

3º - Petra Kvitova (República Checa), 5.926

4º - Maria Sharapova (Rússia), 5.575

5º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 5.380

6º - Na Li (China), 5.270

7º - Eugenie Bouchard (Canadá), 4.433

8º - Angelique Kerber (Alemanha), 4.400

9º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.305

10º - Ana Ivanovic (Sérvia), 3.855

11º - Jelena Jankovic (Sérvia), 3.655

12º - Sara Errani (Itália), 3.215

13º - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 3.007

14º - Ekaterina Makarova (Rússia), 2.845

15º - Lucie Safarova (República Checa), 2.715

16º - Flavia Pennetta (Itália), 2.651

17º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.525

18º - Venus Williams (EUA), 2.495

19º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 2.420

20º - Samantha Stosur (Austrália), 2.110

87º - Teliana Pereira (Brasil), 657

237º - Gabriela Cé (Brasil), 210

271º - Laura Pigossi (Brasil) 166

281º - Paula Gonçalves (Brasil), 156