Teliana Pereira perde e está fora do Torneio de Bastad

Contra a cabeça de chave número 5 da competição realizada em quadras de saibro, Teliana não se intimidou no começo e mesmo tendo sida quebrada logo no seu primeiro serviço, reagiu e conseguiu a virada para fechar o primeiro set em 6/3. Tudo ia bem na segunda parcial até a brasileira abrir 4 a 2. A partir daí, Lourdes Dominguez Lino se encontrou em quadra e não deu mais chances para Teliana. Conseguiu a virada no segundo set e mostrou tranquilidade no terceiro para vencer a partida.

Atual número 105 do ranking mundial da WTA - sua melhor posição na carreira profissional -, Teliana Pereira busca pontos para se garantir pela primeira vez na chave principal de um Grand Slam - no caso, o US Open, em Nova York, que começará no final de agosto. A brasileira precisa estar entre as 104 melhores do mundo no final deste mês para atingir este objetivo.

Se vencesse nesta quarta, a tenista pernambucana poderia ter um confronto especial nas quartas. A próxima adversária de Lourdes Dominguez Lino sairá da vencedora do duelo desta quinta entre a norte-americana Serena Williams, atual número 1 do mundo, contra a georgiana Anna Tatishvili.

Em outros jogos desta quarta, destaque para a romena Simona Halep. Cabeça de chave número 2 e embalada por três títulos nesta temporada, a atual 23.ª colocada do ranking mundial ganhou em sua estreia contra a sueca Rebecca Peterson por 2 sets a 9 (6/4 e 6/0). Pela segunda rodada, enfrenta a italiana Flavia Pennetta.

Outras duas pré-classificadas também se classificaram, mas já para as quartas de final. Cabeça 3, a checa Klara Zakopalova bateu a espanhola Arantxa Parra Santonja por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1). E a sueca Johanna Larsson (8) ganhou da russa Nina Bratchikova (6/2 e 6/3).

ÁUSTRIA - Pelo Torneio de Bad Gastein, a alemã Mona Barthel, cabeça de chave número 1, foi eliminada na segunda rodada pela austríaca Lisa-Maria Moser. A tenista da Alemanha desistiu por contusão quando perdia por 6/2 e 4 a 3. Também avançaram a italiana Karin Knapp e a austríaca Yvonne Meusburger.