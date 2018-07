Teliana prevê jogo duro contra japonesa em estreia em Tianjin

Teliana Pereira irá estrear nesta segunda-feira no Torneio de Tianjin, na China, e espera por um jogo complicado já na primeira rodada da competição de nível International do circuito da WTA. A tenista número 1 do Brasil e atual 52ª do mundo terá pela frente a japonesa Nao Hibino, 76ª colocada do ranking feminino.

"É um jogo duro. Ela gosta de jogar nestas quadras rápidas. Mas, tenho treinado bem aqui, apesar das condições difíceis e de muito vento. Vou tentar me impor desde o começo e tentar a vitória", afirmou Teliana, neste domingo, por meio de sua assessoria de imprensa.

Nesta temporada, a tenista pernambucana já disputou dois torneios na Ásia, continente em que nunca havia competido anteriormente, tendo avançado à segunda rodada do Torneio de Pequim, de nível Premier, e caído na estreia do Torneio de Wuhan, também na China.

Campeã do WTA de Florianópolis, disputado há menos de três meses, Teliana fechará a sua temporada justamente no Torneio de Tianjin.