Teliana Pereira retorna ao Top 100 do ranking do tênis

LOS ANGELES - Embalada pela conquista de três títulos em torneios válidos pelo circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), Teliana Pereira voltou nesta segunda-feira a figurar no Top 100 do ranking mundial. A tenista número 1 do Brasil saltou da 106.ª para a 95.ª colocação, depois de ter se sagrado campeã do Challenger de Sevilha no último sábado.

A brasileira não figurava no Top 100 desde 29 de julho, quando apareceu justamente na 100.ª posição da WTA. E ela tem chances de festejar uma nova ascensão no ranking na próxima atualização da listagem, no dia 7 de outubro, pois os pontos obtidos por meio de competições do circuito da ITF são contabilizados com uma semana de atraso pela entidade que rege o tênis profissional mundial.

Antes do título obtido na Espanha, Teliana havia acumulado conquistas em Mont-de-Marsan e St. Malo, ambos torneios realizados na França e também válidos pelo circuito da ITF.

Já no Top 10 do ranking mundial, a grande novidade desta segunda-feira foi a presença da checa Petra Kvitova na sétima colocação. Campeã do Torneio de Tóquio no último sábado, ela estava na 11.ª posição na semana passada. Já a francesa Marion Bartoli caiu do sétimo para o décimo posto da WTA. A sérvia Jelena Jankovic, por sua vez, desceu uma colocação e agora é a 11.ª tenista do ranking.

A norte-americana Serena Williams, que na última sexta-feira teve a confirmação da WTA que assegurou o topo do ranking até o final do ano, apareceu nesta segunda com 12.260 pontos na listagem, contra 9.480 da bielo-russa Victoria Azarenka, a vice-líder. A russa Maria Sharapova, a polonesa Agnieszka Radwanska e a chinesa Na Li completam, nesta ordem, o grupo das cinco mais bem colocadas.

Já a italiana Sara Errani permaneceu na sexta posição, assim como a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber sustentaram as respectivas oitava e nona colocações em que já figuravam na semana passada.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º Serena Williams (EUA), 12.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 9.480

3.º Maria Sharapova (RUS), 7.641

4.º Agnieszka Radwanska (POL), 5.995

5.º Na Li (CHN), 5.565

6.º Sara Errani (ITA), 4.300

7.º Petra Kvitova (RCH), 3.945

8.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.735

9.º Angelique Kerber (ALE), 3.645

10.º Marion Bartoli (FRA), 3.622

11.º Jelena Jankovic (SER), 3.300

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.060

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.045

14.º Ana Ivanovic (SER), 2.775

15.º Carla Suárez Navarro (ESP), 2.775

16.º Sabine Lisicki (ALE), 2.770

17.º Simona Halep (ROM), 2.685

18.º Maria Kirilenko (RUS), 2.620

19.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.596

20.º Samantha Stosur (AUS), 2.445

95.º Teliana Pereira (BRA), 1.988

269.ª Paula Cristina Goncalves (BRA), 187

285.ª Beatriz Haddad Maia (BRA), 168