Teliana Pereira treina com técnico de Rafael Nadal e voltará às quadras neste mês

Afastada das competições desde junho do ano passado, a tenista brasileira Teliana Pereira está intensificando a sua pré-temporada em Barcelona, na Espanha, e já tem data para voltar às quadras: 19 deste mês, para disputar o Torneio de Curitiba.

Na Espanha, ela tem a orientação do técnico brasileiro Léo Azevedo e teve a oportunidade de treinar nesta semana com Francis Roig, um dos treinadores do espanhol Rafael Nadal, que lidera o ranking da ATP desde o final do ano passado.

"Essas semanas aqui em Barcelona estão sendo muito especiais para mim. É uma nova estrutura, estou aprendendo muito na parte técnica e física e esses dias ainda tive a oportunidade de estar em quadra com o Francis Roig. Ele deu toques importantes. São muito observadores. Está sendo uma experiência nova pra mim e estou muito motivada", disse a tenista brasileira.

Depois de Curitiba, a tenista de 29 anos, que já chegou a ser a 43.ª do ranking da WTA em 2015 e hoje ocupa apenas a 438.ª posição, disputa o Torneio de São Paulo em março para então voltar aos treinos e viajar à Europa. Nesse período afastada das quadras - quase sete meses -, ela optou por não disputar competições para descansar e se casou.