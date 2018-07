Teliana Pereira vacila e é eliminada na estreia no Torneio de Bogotá

BOGOTÁ - De volta ao torneio que deu novo fôlego a sua carreira, no ano passado, Teliana Pereira decepcionou nesta segunda-feira ao ser eliminada logo na estreia em Bogotá, na Colômbia. A número 1 do Brasil abusou dos erros e acabou sendo derrotada pela espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h28min de partida.

Atual número 92 do ranking, Teliana oscilou bastante em quadra, principalmente no saque. Colocou em quadra apenas 57% do primeiro serviço e, destes, teve aproveitamento de apenas 58% dos pontos disputados. Assim, acabou tendo o seu serviço ameaçado em 13 ocasiões.

A rival aproveitou quatro destas oportunidades de quebra e abriu vantagem para levar a melhor das duas parciais disputadas. Na segunda rodada, Dominguez Lino vai enfrentar a vencedora do duelo entre a local Yuliana Lizarazo e uma tenista do qualifying.

A derrota marca o retorno de Teliana ao saibro que a colocou em destaque na temporada passada. Em 2013, ela alcançou a semifinal em Bogotá, seu melhor resultado no circuito da WTA até então - neste ano, ela repetiu o feito no Rio Open e obteve suas primeiras vitórias em nível Premier.