Teliana Pereira vai liderar equipe brasileira na Fed Cup A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta segunda-feira as quatro atletas convocadas para defender o Brasil na Fed Cup, o equivalente feminino da Copa Davis. A capitão Carla Tiene fez o esperado e chamou as quatro primeiras do ranking mundial, com destaque para Teliana Pereira.