Teliana prevê estreia difícil e quer ritmo de jogo em Hobart

Na véspera da sua estreia no Torneio de Hobart, a brasileira Teliana Pereira revelou que a sua principal preocupação nesse início de temporada é em adquirir ritmo de jogo visando a disputa do Aberto da Austrália. Por isso, os últimos dias foram de muitos treinos, inclusive com outras tenistas como a italiana Roberta Vinci.

Na última semana, Teliana participou do Torneio de Brisbane, mas foi eliminada logo no seu jogo de estreia ao perder para a alemã Andrea Patkovic. "Aproveitei para treinar bastante, ganhar ritmo de jogo e continuar a crescer na quadra rápida, para chegar bem em Melbourne que é o grande objetivo", afirmou.

Número 46 do mundo, Teliana abrirá a sua participação em Hobart diante da atual campeã do torneio australiano, a britânica Heather Watson, 55ª colocada no ranking da WTA. A brasileira previu um duelo complicado. A partida está agendada para começar às 6 horas (de Brasília) desta segunda-feira.

"Treinamos juntas na semana passada em Brisbane. O jogo dela é de quadra rápida. Gosta de jogar entrando na quadra. Vai ser um jogo duro, mas vamos com tudo," comentou Teliana, que enfrentou Watson, uma vez, no ano passado, sendo batida por duplo 6/2 no Torneio de Indian Wells.