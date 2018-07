Teliana se diz 'ansiosa e feliz' por primeiro Grand Slam

MELBOURNE - Depois de 21 anos, o Brasil terá uma tenista participando da chave de simples de um Grand Slam. Teliana Pereira estreia no Aberto da Austrália na terça-feira, contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 29.º no ranking mundial, e admite estar ansiosa com o seu primeiro jogo num torneio deste nível.

"Estou um pouco ansiosa mas muito motivada e feliz. Estou em um momento onde sempre almejei chegar", comemora a jogadora, que teve em 2013 o melhor ano da carreira. "É um jogo duro, ela joga bem na quadra rápida, e nesse nível não tem jogo fácil", aponta a jogadora, atual número 95 do mundo.

"Quero aproveitar ao máximo esse grande torneio, treinar com as melhores, conviver e conhece-las melhor, evoluir o meu jogo e ganhar experiência. Estou focada em fazer o meu melhor e procurar as vitórias mas a evolução e o crescimento para toda a temporada é o mais importante", observa Teliana.

A brasileira ressalta que não está acostumada a jogar na quadra rápida, tanto é que perdeu no qualifying em Hobart e Melbourne. "Fiz uma boa pré-temporada em Curitiba. Estou me sentindo cada vez melhor e mais confiante na quadra rápida. Preciso jogar mais e ganhar experiência nesse tipo de piso para encontrar o meu jogo. Também estou aproveitando para treinar bastante aqui na Australia não só visando o Aberto da Austrália mas também toda a temporada", completa.