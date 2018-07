Teliana sobe 30 posições e aparece em 48.º lugar do ranking

Em uma semana de poucas alterações significativas no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), o feito mais notável é da brasileira Teliana Pereira. Campeã em Florianópolis (SC), ela subiu 30 posições para entrar no Top 50 do ranking mundial pela primeira vez na carreira.

Com os 280 pontos que ganhou pelo título, Teliana chegou a 1.034, no 48.º lugar da lista. Assim, já ganhou 58 posições na comparação com o posto com o qual completou a temporada passada: 106.º.

"O objetivo do ano era terminar entre as 50 melhores. Estou muito feliz por ter atingido essa marca. Não quero criar expectativas. Quero agora curtir este momento", afirmou Teliana, sábado, depois da vitória na final em Florianópolis.

Depois de comemorar a conquista, a tenista voltará ao circuito no fim do mês para disputar o Torneio de New Haven, também de nível WTA, a partir do dia 23 de agosto. A competição serve de preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, com início em 31 de agosto.

Já Gabriela Cé, que chegou às quartas de final em Florianópolis, ganhou 22 posições para chegar ao 227.º lugar do ranking. É a terceira melhor brasileira, abaixo também de Bia Haddad, que caiu do 153.º para o 160.º lugar, após passar a semana sem jogar.

TOPO

No alto do ranking, não houve nenhuma mudança de posições no Top 10. As primeiras alterações são as trocas de posições entre a checa Pliskova (11.ª) e a russa Makarova (12.ª) e entre a suíça Bacsinsky (13.ª) e a alemã Kerber (14.ª), todas relacionadas a perda de pontos. Ninguém jogou durante a semana passada.

A liderança da lista segue com a norte-americana Serena Williams, que tem quase o dobro de pontos da russa Maria Sharapova. A romena Simona Halep, a checa Petra Kvitova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki completam o Top 5.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 12.721 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 6.490

3.ª - Simona Halep (ROM) - 5.151

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.000

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.910

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.765

7.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.560

8.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.515

9.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.320

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.285

11.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.210

12.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.160

13.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.925

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.790

15.ª - Venus Williams (EUA) - 2.696

17.ª - Sara Errani (ITA) - 2.320

16.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.296

18.ª - Madison Keys (EUA) - 2.280

19.ª - Victoria Azarenka (BLR) - 2.251

20.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.245

78.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.034

160.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 319