Teliana sobe duas posições no ranking antes de torneio em Florianópolis A brasileira Teliana Pereira aproveitou o descarte de pontos de outras tenistas para ganhar posições na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. A número 1 do País ganhou dois postos e se tornou a 78ª colocada na lista, mesmo que tenha permanecido com 755 pontos.