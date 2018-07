Teliana sobe para 105º lugar e atinge seu melhor ranking

Eliminada na semana passada na primeira rodada do Torneio de Palermo, Teliana vinha embalada pela conquista do Torneio Challenger de Denain, na França, e subiu seis posições na atualização desta segunda do ranking da WTA.

Neste ano, Teliana foi eliminada no qualifying do Aberto da Austrália, de Roland Garros e de Wimbledon, mas agora tem chances reais de entrar direto na chave principal do US Open, disputado por 128 tenistas, definidos através do ranking, de convites e do torneio classificatório.

O ranking, que não teve alterações nas 22 primeiras colocações nesta semana, continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, que não entra em quadra dede a sua eliminação em Wimbledon, assim como as outras tenistas que compõem o Top 5, e soma 11.650 pontos.

A russa Maria Sharapova é a segunda colocada, com 9.235 pontos, seguida pela bielo-russa Victoria Azarenka, pela polonesa Agnieszka Radwanska e pela chinesa Na Li. Vice-campeã do Torneio de Palermo, a italiana Sara Errani permanece na sexta colocação, à frente da francesa Marion Bartoli, da checa Peta Kvitova, da alemã Angelique Kerber e da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que completam o Top 10 do ranking da WTA.

A italiana Roberta Vinci se manteve na 11ª colocação após ser campeã do Torneio de Palermo. Já a romena Simona Halep subiu sete posições e agora está em 23º lugar após faturar o título do Torneio de Budapeste.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º - Serena Williams (EUA), 11.650 pontos

2.º - Maria Sharapova (RUS), 9.235

3.º - Victoria Azarenka (BLR), 8.825

4.º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.965

5.º - Na Li (CHN), 5.555

6.º - Sara Errani (ITA), 5.100

7.º - Marion Bartoli (FRA), 4.625

8.º - Petra Kvitova (RCH), 4.435

9.º - Angelique Kerber (ALE), 3.970

10.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.660

11.º - Roberta Vinci (ITA), 3.220

12.º - Maria Kirilenko (RUS), 2.976

13.º - Samantha Stosur (AUS), 2.965

14.º - Jelena Jankovic (SER), 2.925

15.º - Kirsten Flipkens (BEL), 2.888

16.º - Sloane Stephens (EUA), 2.870

17.º - Ana Ivanovic (SER), 2.740

18.º - Sabine Lisicki (ALE), 2.650

19.º - Nadia Petrova (RUS), 2.505

20.º - Carla Suarez Navarro (RCH), 2.430

105.º - Teliana Pereira (BRA), 642