Teliana sobe para 81ª e atinge melhor posição no ranking após título

O título do Torneio de Bogotá, conquistado no último domingo, levou Teliana Pereira a dar um grande salto no ranking da WTA. Melhor tenista do Brasil na atualidade, ela ganhou 49 posições na atualização desta segunda-feira da lista e atingiu a 81ª colocação.

Pela conquista em Bogotá, Teliana somou 280 pontos e chegou aos 705. Assim, também alcançou a sua melhor posição na lista - anteriormente era a 87ª posição. E a ótima fase da brasileira, que foi campeã na semana anterior no ITF de Medellín, a levou a ter uma impressionante ascensão, pois em duas atualizações do ranking subiu da 162ª colocação para a 81ª.

Além de Teliana, outra brasileira ascendeu na lista da WTA após participar do Torneio de Bogotá. Beatriz Haddad Maia, que caiu nas oitavas de final do evento colombiano, somou 30 pontos e ascendeu 22 posições. Agora ela está em 168º lugar, também na sua melhor posição no ranking.

Com as principais tenistas do mundo envolvidas em confrontos da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, ou de folga na última semana, a atualização desta segunda lista não teve mudanças nas 30 primeiras posições. Assim, o ranking segue sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, com 9.981 pontos, seguida da russa Maria Sharapova, com 7.890, e da romena Simona Halep, com 7.571.

A lista das dez primeiras colocadas é completada em ordem pela checa Petra Kvitova, pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, pela sérvia Ana Ivanovic, pela canadense Eugenie Bouchard, pela russa Ekaterina Makarova, pela polonesa Agnieszka Radwanska e pela espanhola Carla Suárez Navarro, a décima colocada do ranking.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 9.981 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 7.890

3.ª - Simona Halep (ROM) - 7.571

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.060

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.675

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 4.200

7.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 4.122

8.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.420

9.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.385

10.ª - Carla Suarez Navarro (ESP) - 3.335

11.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 3.260

12.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.875

13.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.870

14.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.865

15.ª - Sara Errani (ITA) - 2.805

16.ª - Venus Williams (EUA) - 2.591

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.325

18.ª - Jelena Jankovic (SER) - 2.295

19.ª - Sabine Lisicki (ALE) - 2.127

20.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.125

81.ª - Teliana Pereira (BRA) - 705

168.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 314