Teliana sobe para 88º lugar no ranking após ser vice

Em uma semana com poucas movimentações no ranking da WTA, a principal novidade da atualização desta segunda-feira foi a ascensão de Teliana Pereira, que retornou ao Top 100 da lista. A brasileira saltou 14 posições e agora está entre as 90 melhores tenistas do mundo, na 88ª colocação, com 652 pontos.

No último sábado, Teliana foi vice-campeã do Torneio de Biarritz, evento francês que faz parte do calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), ao ser derrotada pela estoniana Kaia Kanepi na decisão. E essa campanha lhe rendeu 85 pontos. Assim, a brasileira chegou aos 652 pontos e está a uma posição da sua melhor colocação no ranking.

Embalada por essa boa campanha, Teliana voltará a entrar em quadra nesta semana. A brasileira vai participar do Torneio de Bastad, na Suécia, mas a sua adversária de estreia - uma tenista vinda do qualifying - ainda não está definida.

Sem alterações nas 17 primeiras posições, o ranking continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, com 9.510 pontos, seguida pela chinesa Na Li, com 6.960. A asiática é pressionada pela romena Simona Halep, a terceira colocada Simona Halep, campeã do Torneio de Bucareste no último fim de semana e que soma 6.785 pontos.

A checa Petra Kvitova, a polonesa Agnieszka Radwanska, a russa Maria Sharapova, a canadense Eugenie Bouchard, a alemã Angelique Kerber, a sérvia Jelena Jankovic e a bielo-russa Victoria Azarenka completam, em ordem, a lista das dez primeiras colocadas do ranking.

Campeã do Torneio de Bad Gastein, a alemã Andrea Petkovic ganhou duas posições na lista da WTA e agora está na 18ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.510 pontos

2º - Na Li (CHN), 6.960

3º - Simona Halep (ROM), 6.785

4º - Petra Kvitova (RCH), 6.070

5º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.330

6º - Maria Sharapova (RUS), 4.881

7º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.460

8º - Angelique Kerber (ALE), 4.365

9º - Jelena Jankovic (SER), 3.900

10º - Victoria Azarenka (BLR), 3.812

11º - Ana Ivanovic (SER), 3.660

12º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.636

13º - Flavia Pennetta (ITA), 3.168

14º - Sara Errani (ITA), 3.035

15º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.825

16º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.695

17º - Lucie Safarova (RCH), 2.675

18º - Andrea Petkovic (ALE), 2.460

19º - Samantha Stosur (AUS), 2.415

20º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.380

88º - Teliana Pereira (BRA), 652